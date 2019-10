“Nel Pd c’erano bande armate che combattevano tra loro. Quel progetto politico non ha funzionato”. Nell’intervento conclusiva alla decima edizione della Leopolda, a Firenze, la ministra Teresa Bellanova se la prende col suo vecchio partito. E a un certo punto, difendendo “chi ce l’ha fatta, che non è un nemico, ma deve essere riconosciuto come buona pratica”, attacca “chi dice che tutti possono avere tutto”. Perché, sostiene ancora, “il merito è di sinistra. E su questo (il riferimento è sempre al Pd, ndr) vi sfidiamo”.

