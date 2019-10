"Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto. Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa", ha detto il duca del Sussex ai Well Child Awards 2019

“Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa”. Il principe Harry non è riuscito a trattenere le lacrime e la commozione durante il suo discorso sul palco del Well Child Awards 2019, evento benefico dedicato all’infanzia che si è tenuto martedì a Londra. La voce del nipote della regina Elisabetta era rotta dall’emozione quando ha ricordato il giorno in cui lui e Meghan Markle hanno scoperto di aspettare Archie, il loro primo figlio nato lo scorso 6 maggio e che gli somiglia tanto. “Un anno fa, anche io e Meghan scoprivamo di aspettare un bambino – ha raccontato Harry visibilmente emozionato -. Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto. Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa. Vivo tutto come non avrei mai pensato di poter fare”, ha ammesso il Principe tra gli applausi del pubblico presente.

Con il matrimonio con Meghan prima e la nascita del figlio Archie poi, il secondogenito di Carlo d’Inghilterra ha mostrato di aver cambiato il suo approccio alla vita e agli eventi, abbandonando gli eccessi e le trasgressioni che avevano accompagnato gli anni della sua giovinezza.