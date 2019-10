“Ho iniziato a credere in Dio fortemente“. Parole di Francesca Fialdini che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raccontato del suo incontro con la fede: “Mi hanno proposto di partecipare a un capodanno ad Assisi, dopo tante insistenze ho detto di sì. Alla fine di quei tre giorni, è successo qualcosa di straordinario: dietro la basilica c’è una bellissima terrazza, ho guardato il panorama e ad un certo punto è come se mi arrivassero tutte le risposte alle domande che mi stavo ponendo in quel momento. Mi sono sentita profondamente amata, guardata“, ha detto Francesca. E quello il momento in cui ha iniziato a credere in Dio. Qualche parola anche per il suo “amore terreno”: “La stazione è il nostro luogo simbolo: ci dobbiamo incrociare sempre un po’ in giro per l’Italia”, ha spiegato riferendosi al suo fidanzato. E non poteva mancare un ricordo della sua conduzione de La Vita in Diretta, accanto a Tiberio Timperi: “E’ un cinema Tiberio: ogni giornata è diversa, è totalmente imprevedibile. E’ un po’ come giocare a ping pong, ma allo stesso tempo è una persona vera: è franco, è un grande pregio. Ma siamo amici”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore