Da tempo sui social in molti facevano notare come Bianca Guaccero fosse dimagrita molto negli ultimi anni. La conduttrice non aveva mai voluto dire nulla a riguardo fino a oggi quando, in diretta a Detto Fatto su Rai 2, ha spiegato i motivi della sua perdita di peso. Era il momento della rubrica di Jonathan e si stava parlando proprio dei vip che hanno subito grandi cambiamenti di peso quando la Guaccero ha preso parola: “Qualche anno fa ero più in carne, anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che avevo. Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante. Il mio metabolismo è cambiato“, ha rivelato.

Nessuna dieta drastica quindi, ma tutta una questione di metabolismo. Per questo gli attacchi degli haters l’hanno fatta soffrire: “La cosa più brutta che mi hanno scritto è stata durante la mia partecipazione a ‘Tale e Quale Show‘, mi hanno detto: ‘Fai schifo, vai in una clinica per l’anoressia‘. Io non rispondo quasi mai, ma quella volta lo feci e scrissi: ‘Se fossi stata veramente malata di anoressia, una cosa del genere mi avrebbe aiutato?‘. Molti invece di andare da uno psicologo di sfogano sui social network”, ha concluso la conduttrice.