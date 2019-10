150 miliardi. A tanto ammontastimata in Italia tra tasse e contributi non pagati. “Chi combatte l’evasione perde voti perché gli evasori votano” è il pensiero di, intervenuto ad un convegno sulla lotta all’evasione, organizzato da Nens – Nuova economia nuova società, l’associazione presieduta da. Interpellato sul problema del mancato utilizzo su larga scala della miniera di informazioni raccolte nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per contrastare l’evasione di massa e individuare così i contribuenti che spendono troppo rispetto a quanto dichiarato, l’ex ministro delle Finanze afferma che “occorre unache dica che nei confronti dello Stato e del fisco. Non ci sono, perché solo da noi la si confonde con le informazioni su chi viola le leggi fiscali e sulla corruzione”. Anche Pier Luigi Bersani evidenzia come ilsia risolvibile. “Senza questa ipocrisia della privacy sapremo casa per casa il grado di evasione e non come oggi è nei rapporti del ministero dell’Economia e delle rinanze provincia per provincia” e la sottosegretaria all’Economiasottolinea come esistano tecniche per l’anonimizzazione molto precise e protocolli per la segretezza dei dati sensibili dei contribuenti e noi andremo in quella direzione in un dialogo aperto e franco con il Garante delle privacy”