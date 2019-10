Il filmato in arrivo dal carcere di Anaco, in Venezuela, sono agghiaccianti. L’episodio risale allo scorso venerdì 27 settembre e sono state diffuse nei giorni seguenti, prima sui media sudamericani, poi in tutto il mondo. Un’ottantina di detenuti sono stati fatti sdraiare nudi nel cortile del carcere. Mentre giacevano a faccia in giù le guardie li hanno usati come arena umana per un combattimento di galli. Tutto filmato da una giornalista e diffuso in rete. I prigionieri, che nel mentre sono stati anche ripetutamente colpiti con un bastone, sono stati molestati per due ore e tenuti senza cibo per 24 ore. La colpa dei detenuti sarebbe quella di aver organizzato uno sciopero contro la mancanza di cibo, acqua e medicinali.

