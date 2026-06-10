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Epstein Files

Ultimo aggiornamento: 18:01

Epstein Files, Bill Gates ammette di fronte al Congresso: “Non avrei mai dovuto incontrarlo, ma non sono mai stato sulla sua isola”

di Redazione Esteri
Su di lui non sono emersi elementi che possano ricollegarlo ai reati per i quali Epstein è stato condannato. L'imprenditore e filantropo ha già dichiarato di aver tenuto incontri col finanziere per raccogliere fondi per le sue iniziative benefiche, ma di non essere mai stato ospite sull'isola dove si sono consumati gli abusi su vittime anche minorenni
Epstein Files, Bill Gates ammette di fronte al Congresso: “Non avrei mai dovuto incontrarlo, ma non sono mai stato sulla sua isola”
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Bill Gates di fronte ai membri del Congresso. Il fondatore di Microsoft è stato convocato in audizione a porte chiuse per riferire del suo rapporto col finanziere pedofilo Jeffrey Epstein anche dopo la condanna del 2008 per sfruttamento sessuale di minorenni. Nella sua dichiarazione introduttiva, si è augurato che la sua testimonianza possa diventare utile alla commissione di sorveglianza della Camera a fare giustizia per le vittime. E ha poi ammesso: “Non avrei mai dovuto incontrare Epstein“.

Su Gates non sono emersi elementi che possano ricollegarlo ai reati per i quali Epstein è stato condannato. L’imprenditore e filantropo ha già dichiarato di aver tenuto incontri col finanziere per raccogliere fondi per le sue iniziative benefiche, definendolo un uomo inaffidabile e vendicativo, ma di non essere mai stato ospite sull’isola dove si sono consumati gli abusi su vittime anche minorenni. “Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui”, ha dichiarato l’informatico. Precisando però di “non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite”. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida: “Non ho mai vittimizzato nessuno. Sebbene lui abbia cercato di instaurare un rapporto personale, io non ne sono mai stato interessato né ho mai ricambiato tale interesse”.

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