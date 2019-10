Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo le accuse di molestie che, spiega, hanno “compromesso” la sua capacità di continuare il lavoro. Domingo guidava l’Opera dal 2013, poi ad agosto sono arrivati i racconti di 9 donne su presunti “baci e palpeggiamenti” della leggenda della lirica. Otto cantanti e una ballerina hanno svelato all’Associated Press di approcci insistenti, palpeggiamenti, telefonate a tarda notte. Solo una donna si è esposta con il suo nome, il mezzosoprano in pensione Patricia Wulf, le altre hanno chiesto di rimanere anonime per paura di ritorsioni sulla loro attuale carriera.

Le testimonianze si somigliano: la grande star dell’opera che si interessa della carriera di cantanti esordienti, le invita a pranzo – spesso con la scusa di un consiglio professionale – e telefona a tutte le ore. Una donna ha dichiarato che il tenore spagnolo avrebbe provato ripetutamente a baciarla – a pranzo, in camerino, in una stanza d’albergo – e poi le avrebbe infilato una mano sotto la gonna. Altre due hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali con Domingo per il timore di mettere a rischio le loro carriere rifiutando l’uomo più potente del settore. Una ha poi aggiunto che il cantante le ha lasciato dieci dollari: “Non voglio farti sentire come una prostituta, ma non vorrei nemmeno farti pagare il parcheggio”.

Nei giorni successivi alle prime accuse erano state cancellate diverse esibizioni del tenore, quindi lo stesso Domingo, 78 anni, aveva rinunciato alla serata in programma al Metropolitan Opera di New York dove avrebbe dovuto portare il Macbeth di Giuseppe Verdi. Nel frattempo altre 11 donne si erano fatte avanti con l’Associated Press per accusarlo di averle molestate, in alcuni casi anche più di 20 anni fa. La star della lirica si è sempre difesa dicendo di essere “dispiaciuto” e di aver considerato “consensuali” i rapporti.