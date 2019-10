“Raoul Bova? Lo conquistai con un ‘Meneito‘”. A rivelarlo in un’intervista a Chi è Chiara Giordano, la prima moglie dell’attore: la loro storia d’amore è durata 12 anni e insieme hanno avuto due figli. Ora le loro strade si sono separate ma i due sono in buoni rapporti, come ha raccontato lei stessa: “Raoul ha tifato per me ad Amici Celebrities e mi ha detto che non meritavo l’eliminazione alla prima puntata contro Emanuele Filiberto. Insieme con i miei figli era felice che avessi accettato questa avventura”.

La sua grande passione, svela Chiara Giordano, è sempre stata il ballo e proprio grazie alla danza conquistò Raoul Bova: “Credo di avere il video di quella serata. Eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il ‘Meneito’ e lui credo che si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi. Siamo due genitori che crescono due figli. Ogni tanto mi chiede consigli sul lavoro. Siamo sereni. Da quando ballo, in primis, mi piaccio di più. Mi sento femminile cosa che prima non succedeva. Forse quando stavo con Raoul quest’aspetto era nascosto, spariva”, ha concluso.