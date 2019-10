Imbucarsi ad una sfilata è il sogno di tante fashion victims, ma imbucarsi sulla passerella insieme alle modelle è veramente un’impresa: ci è riuscita Marie Benoliel, comica francese che oggi ha fatto capolino sulla passerella di Chanel (nientemeno!) trovandosi faccia a faccia con la supermodella Gigi Hadid, che ha provato a portarla via prima che intervenisse la sicurezza.



Marie Benoliel ha un canale youtube che è una dichiarazione d’intenti: Maria S’Infiltre. Su Instagram ha 194,000 followers che la seguono nelle sue imprese al limite dell’impossibile: la scorsa settimana si era già intrufolata al defilé di Etam, ma stavolta è riuscita a interrompere la sfilata di uno dei nomi più blasonati dell’haute couture parigina, Chanel. La collezione primavera-estate disegnata da Virginie Viard sfilava in una scenografia ispirata ai tetti parigini: la comica, nascosta tra il pubblico, si è arrampicata (letteralmente) sulla passerella vestita Chanel dalla testa ai piedi, con un tailleur pied-de-poule bianco e nero, cappello e borsetta. Tutto ciò tra le impassibili modelle che hanno continuato a incedere come se nulla fosse, fino a che non si è trovata davanti una stupita Gigi Hadid che ha provato a fermarla.

