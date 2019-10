Il conduttore ha deciso di raccontarsi in un'autobiografia, "Perché parlavo da solo", nella quale racconta molti aneddoti legati alla sua vita privata. Dall'infanzia serena con la madre segretaria in un'impresa di costruzione (che

Paolo Bonolis ha deciso di raccontarsi in un’autobiografia, “Perché parlavo da solo“, nella quale racconta molti aneddoti legati alla sua vita privata. Dall’infanzia serena con la madre segretaria in un’impresa di costruzione (che ogni mattina, quando era piccolo, gli dava uno spicchio d’aglio prima di andare a scuola) e il padre che caricava burro ai mercati generali, fino agli esordi e al successo della sua carriera in tv. Non solo, nel libro Bonolis racconta anche alcuni episodi divertenti che gli sono capitati, come questo che ha per protagonista l’amico e collega Luca Laurenti, con cui fa coppia fissa alla conduzione di “Ciao Darwin“.

“Eravamo a Formentera in vacanza a casa mia – racconta Bonolis -. A un certo punto Luca apre una scatoletta di tonno e mangia. Era tonno ‘Miao’, se stava a magnà il cibo der gatto! Ma Luca è fatto così, vive in un mondo suo, un mondo a parte”. Non solo, il conduttore condivide anche un altro ricordo, quello dell’incontro con il leader dei Quuen, Freddie Mercury: “Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra – rivela -. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte… Io misi subito le cose in chiaro: ‘Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me’“.