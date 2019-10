“Sono davvero felice che sia stato incardinato oggi al Senato, in commissione Affari costituzionali, il disegno di legge del senatore M5s Gianluca Perilli che inserirà la tutela dell’ambiente nella Costituzione“. Parola del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento all’avvio dell’iter riguardante la proposta di legge che inserisce nell’ articolo 9 della Costituzione la tutela dell’Ambiente, della biodiversità e degli animali. “Sono certo che troverà l’accordo delle forze politiche, considerato anche l’impegno ribadito più volte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché la protezione dell’ambiente e della biodiversità e lo sviluppo sostenibile siano inseriti tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale”. Il ministro rileva che “oggi più che mai l’ambiente è al centro della politica nazionale e internazionale. Provvedimenti come questi lo dimostrano, così come attestano una visione di lungo periodo su cui dobbiamo puntare sempre più. Per lasciare qualcosa di importante e duraturo ai nostri figli”.

