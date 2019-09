“La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, è giusto che in questa congiuntura economica ci sia il taglio al cuneo fiscale a favore dei lavoratori, lo abbiamo scritto nel nostro programma economico”.

Bloccare l’Iva non è il solo obiettivo: “Non sono andato in Parlamento solo per questo”. E alla domanda se è ancora il “moderatore” tra due forze politiche, come con l’esecutivo gialloverde, risponde secco: “Sono il riformatore”.