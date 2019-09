siamo tutti più liberi, ora anche i parlamentari si liberino dal blocco imposto dai capi partito“. A rivendicarlo Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, dopo la

“Da oggi, ora anche i parlamentari si liberino dal“. A rivendicarlotesoriere dell’, dopo la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha di fatto aperto al suicidio assistito , spiegando di ritenere non punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Cappato ha aggiunto: “Non si obbliga nessuno a fare nulla, è soltanto una possibilità in più. Ora noi chiediamo una legge, per l’eutanasia legale contro quella clandestina, ma intanto un passo importante è stato fatto”. E ancora: “Cosa mi aspetto dal Parlamento? Farebbe del bene ai diritti di tutti e a se stesso se riuscisse a prendere atto di una realtà sociale diffusa, la gente conosce sulla propria pelle il dolore di tanti malati. Ora serve una discussione alle Camere e il coraggio di una decisione. Anche grazie a questa sentenza, sono certo si andrà verso la direzione giusta”.

“Non credo sia giusto opporsi a questa sentenza. Ora almeno si è assicurato un porto sicuro, con una morte opportuna, come diceva Piergiorgio Welby”, ha spiegato invece Mina Welby. “Rischio di barricate da parte dei medici cattolici? Nessun medico sarà mai obbligato a praticare eutanasia, non è così nemmeno in Belgio o Olanda, è stato detto soltanto per spaventare. Non c’è da parte nostra uno scontro con il mondo cattolico, anzi. I nostri avversari sono gli indifferenti“, ha tagliato corto Marco Cappato, citando Marco Pannella.