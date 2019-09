Il Commissario Montalbano “arresta” nuovamente Temptation Island Vip, la replica della fiction di Rai1 ha vinto la serata con 4.423.000 telespettatori con il 20,56% di share. In calo il reality delle corna condotto da Alessia Marcuzzi visto da 2.959.000 e il 17,75%, un dato che segna oltre quattro punti in meno anche rispetto allo scorso anno. La puntata si apre con il confronto anticipato tra Damiano Coccia detto Er Faina e la fidanzata Sharon Macrì, lui non sopporta i suoi balli e i massaggi sul collo e una frase (“Non sono più sicura”) lo manda definitivamente in crisi. “Ho sonno”, esclama lei davanti alla comunicazione della Marcuzzi e al falò le cose non vanno meglio. Er Faina è arrabbiato ma le dichiara tutto il suo amore per non perderla: “Ti ho dato in mano il mio cuore”. La ragazza è infastidita per la mancanza di fiducia dopo appena cinque giorni: “L’amore non è tutto e tu pensi soltanto a te stesso”, decide di abbandonare il falò e uscire da sola dal programma. Qualche giorno dopo però la webstar chiede un falò straordinario dove si presenta con i fiori: “Sei stupenda amò, sono innamorato e vorrei ricucire lo strappo. Perdonami se sono stato debole”, la ragazza cede e la coppia lascia il reality insieme.

Tensione alle stelle e lacrime per Nathaly Caldonazzo, furiosa per la vicinanza tra il fidanzato Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe. Durante il falò l’attrice crolla mentre guarda il compagno avvinghiato con la single sul divano, i due si insaponano sotto la doccia, al mare abbracci e prese proibite: “Mi piaceva per la sua serietà. Lui ha toccato il fondo, delusione totale. Mi vergogno di essere qui con quest’uomo.” Altri video e la situazione peggiora ulteriormente con carezze, balli e confessioni hot. “Qual è il tuo punto erogeno?“, chiede Ippoliti alla single e la Caldonazzo lancia via il portatile con un calcio gettando le cuffie: “Mi viene da vomitare”. Per concludere Andrea e Zoe sono ancora più vicini, lui si toglie la maglietta, si scambiano coccole e forse un bacio. “Ha superato qualsiasi limite di decenza, buon gusto, etica”, si sfoga Nathaly che disperata chiede il falò di confronto anticipato.

Pacifico Settembre, vero nome di Pago, continua a vedere video della fidanzata Serena con il single Alessandro. I due cercano di eludere il microfono, si raccontano, si lanciano sguardi che non sfuggono ai presenti nel loro villaggio. “Non capisco cosa voglia fare con questo ragazzo. A tratti sembra che a lei interessi. E’ tornata a fare la tronista”, si sfoga il cantante che pure non nasconde i problemi di coppia: “Vorrei che fosse più fisica. All’inizio lo era. Quando mi viene a prendere all’aeroporto non mi guarda nemmeno in faccia”. La Enardu la prende male e commenta: “Sono sei anni che io sono sempre sola, lui è in giro per l’Italia e io a casa a fare la mamma. Forse le nostre vite non si incastrano”.

L’estroversa Chiara continua a regalare preoccupazioni al fidanzato Simone Bonaccorsi, il più Bello di Italia vede la fidanzata sempre più vicina al single Fabrizio ma anche il feeling particolare nato con Antonio. Pettinelli ed Enardu sottolineano che la ragazza “è uno fuoco” che già in passato ha tradito il fidanzato. Simone però sembra avere una percezione diversa e la difende a spada tratta: “Io la amo da morire e mi fido di lei. Quando usciremo da qui la sposerò”. Con il passare dei giorni iniziano a vacillare anche le certezze di Anna Pettinelli, il suo compagno Stefano Macchi, più giovane di lei di diciassette anni, ha instaurato un buon rapporto con la tentratrice Cecilia tra scherzi e confidenze. “A lui questa piace e questo può essere pericoloso per il nostro rapporto di coppia. Io voglio lui e ora a lui piace un’altra”, si sfoga in lacrime la conduttrice radiofonica. Sull’isola delle tentazioni arriva una nuova coppia formata da Gabriele, figlio di Pippo Franco, e dalla fidanzata Silvia. Sono fidanzati da un anno ma il loro rapporto è instabile per gelosia e litigi. La ragazza fa immediatamente amicizia con il single Valerio entrando anche nella casetta senza telecamere, lui deluso si “vendica” facendo uno spogliarello e lezioni di twerking.