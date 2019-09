Se lavoreremo bene possiamo ragionare su una alleanza elettorale, perché no. La cosa dipende dalla legge elettorale, abbiamo nelle regioni e al Parlamento un turno unico che spinge a alleanze”. Lo ha detto Dario Franceschini alla convention di AreaDem. “Noi vogliamo lavorare per questo, perche contro questa destra pericolosa le forze democratiche devono capire che devono costruire qualcosa che non è una emergenza ma un percorso politico, una alleanza, ma non i 5 stelle nel centrosinistra, una alleanza tra il centrosinistra organizzato attorno al Pd e il M5s”, ha spiegato il ministro della Cultura.

“Oggi Luigi Di Maio ha detto delle cose importanti (sull’ipotesi di alleanza per le Regionali, ndr) – ha concluso Franceschini -. Vedremo, un passo alla volta, non c’è bisogno di correre, ma l’Umbria è vicina e io interpreto le sue parole come un percorso che possiamo iniziare a intraprendere in un’elezione importante come quella in Umbria”.