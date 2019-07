Ventidue febbraio 2018. Andrea Camilleri è in viale Mazzini per la presentazione del film La mossa del cavallo, tratto dal suo omonimo romanzo. Lo scrittore siciliano, a un certo punto, fa un paragone tra la pellicola e la serie tv con Montalbano, che nelle ultime due puntate di quell’anno aveva raggiunto grandi ascolti. “Beh, io di fronte a tanto consenso provo un po’ di paura. Non è che questi fan me li ritrovo sotto le finestre di casa mia di notte a gridare ‘Montalbano, santo subito’?”. Camilleri è morto a 93 anni la mattina del 17 luglio.