Sara Tommasi non è più incinta. Ad annunciarlo è stata la sua manager Debora Cattoni in un lungo post su Facebook in cui ha spiegato che la showgirl è stata costretta a prendere la decisione di interrompere la gravidanza per riprendere le cure necessarie a contrastare il disturbo bipolare di cui soffre da tempo. “Sara è fidanzata con Angelo Guidarelli, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino. A voi la risposta”, ha scritto la manager.

“Essere Manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Non puoi solo indicarle ‘Fai questo o fai quello’ o ‘Facciamo questo lavoro che ci porta budget’ essere Manager vuol dire prima di tutto ‘Amare’ la tua star che ti sei scelta – scrive Debora Cattoni -. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei, decidere con lei, portarla in alto. Per me Sara Tommasi non è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi o stanchi. O neri. Mi accorgo quando sta bene e sta andando in emozione. Per me lei è stata la mia ispirazione per un lavoro che nemmeno volevo fare. Mi ci sono trovata dentro. Tempestata di telefonate notte e giorno“.

“Oggi Sara ha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile – ha proseguito la donna -. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. A me interessa solo Sara Tommasi con Debora Cattoni. Tutte le pagine in Instagram dedicate a lei non sono sue. Nessuno le gestisce. Sono solo fan incalliti. La sua vera pagina nascerà a giorni tutelata da me e dal mio staff. Se pensate di chiamarmi per conoscerci e farci perdere tempo non ci interessa. Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a by passarmi, non ci interessa, e soprattutto a Sara non interessa. Se pensate di portarvi a letto Sara tramite me non ci interessa. L’ho lasciata tante volte ed è tornata sempre da me.

Una vicenda che però non convince del tutto, come fa notare Dagospia, che insinua possa trattarsi di un caso Prati/Caltagirone bis, con tanto di gravidanza inventata. A differenza di Mark Caltagirone, però, è stato provato che il compagno della Tommasi esiste, dal momento che i due si sono mostrati insieme in alcune foto pubblicate su Spy: lui è un imprenditore di 55 anni che opera nel settore delle acque minerali.