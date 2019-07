Sta facendo il giro dei social il video della cantante francese Elisa Tovati, che a un pranzo in un ristorante francese, a un certo punto, perde la testa e si infuria con le tre persone con cui è al tavolo, lanciando tovagli e bicchieri in giro. Le immagini, nel Paese transalpino, sono state commentate per giorni, finché la stessa Tovati ha dato spiegazioni: “Stavamo girando la clip per il mio nuovo video, The Machine, in cui denuncio la brutalità con cui vengono trattati gli artisti”. Il video è stato commentato, con ironia, anche da Gabriele Muccino, che lo ha rilanciato: “Nei miei film i personaggi urlano sempre così tanto. Ma perché? La vita non è così”.

