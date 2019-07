Brutto incidente a Napoli per Costantino della Gherardesca: il conduttore si trovava sul set di alcune riprese televisive e stava guidando un segway, il monopattino elettrico a due ruote, quando è caduto e ha riportato una frattura alle costole. Costantino ha avvertito subito un forte dolore e difficoltà respiratorie, per cui ha capito subito che si trattava di qualcosa di grave ed è corso in pronto soccorso, come lui stesso ha raccontato su Instagram. “In attesa della radiografia al torace“, ha scritto infatti pubblicando una sua foto nella sala d’aspetto dell’ospedale e condividendo la disavventura con i suoi followers.

Dopo qualche ora, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: “Ho un’infrazione (frattura) alla costola. Ho deciso che continuo con le riprese. Non ci si ferma! Tanto mica devo pilotare un deltaplano”, ha scherzato il conduttore con l’ironia che lo contraddistingue. Poi ha risposto ai tanti messaggi d’affetto dei fan preoccupati rassicurando tutti: “Ora sto meglio, non c’è niente da fare, dovrò convivere per un po’ col dolore mentre respiro, l’importante è ridurre al minimo gli sforzi”.