La notizia sta facendo il giro dei giornali web, e non solo. Secondo il settimanale Oggi, Francesco Sarcina sarebbe stato lasciato dalla moglie, Clizia Incorvaia, per un altro uomo. Non uno “qualsiasi” ma il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio. “Mi sono sentito pugnalato ovunque”, aveva commentato Sarcina in un’intervista al Corriere della Sera. E ora sulla vicenda è intervenuta anche Clizia Incorvaia che ha voluto dire la sua verità a riguardo, replicando alle parole dell’ex marito. “Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Non ho tradito il padre di mia figlia, mai“, ha scritto su Instagram in un post di sfogo l’influencer e showgirl siciliana.

“È partito il tribunale della Santa Inquisizione“, aggiunge poi pubblicando una sua foto d’archivio: il riferimento è ai numerosi haters che si sono scagliati contro di lei in queste ore, contro cui ora minaccia di intraprendere azioni legali. “L’ho sempre amato e rispettato – prosegue Clizia riferendosi a Sarcina -. Apprezzo e ringrazio chi mi protegge. Detto ciò chi va protetta è mia figlia Nina. E un vero genitore dovrebbe ponderare ciò, senza saziarsi del proprio ego”.

Lei e il leader delle Vibrazioni si erano sposati nel giugno 2015, mentre Clizia era al settimo mese di gravidanza. I due poi si erano lasciati nel novembre 2018 per tornare insieme lo scorso febbraio “per scrivere una nuova storia”. Dopo la rivelazione del tradimento, Sarcina e Scamarcio sembra non si siano più parlati.

