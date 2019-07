Sky TG24 celebrerà il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con “Luna 50”, una programmazione dedicata a partire da martedì 16 luglio 2019, giorno in cui, 50 anni fa, partì da cape Canaveral la missione Apollo 11, fino a sabato 20 luglio, data dell’allunaggio.

IL RICORDO DEL GIORNO CHE HA CAMBIATO LA STORIA

A partire da Martedì 16 luglio ogni giorno, fino a sabato 20 luglio, saranno proposte in onda, su sito e sui canali social di Sky TG24, delle clip in cui oltre trenta esponenti del mondo della scienza, della cultura e dello spettacolo raccontano dove fossero 50 anni fa, nello storico momento in cui il primo uomo mise piede sulla Luna.

Tra i nomi intervistati: Pedro Almodovar , Giovanni Caprara , Maurizio Cheli , Johan Dietrich Woerner, Shirin Ebadi, Etro, Paolo Ferri, Ken Follet, Francis Ford Coppola, Irene Grandi, Peter Greenaway, Mara Maionchi, Giovanni Malagò, Franco Malerba, Alessandro Marinella, Paolo Nespoli, Maurizio Nichetti, Ferzan Ozpetek, David Parker, Luca Parmitano, Dan Peterson, Romano Prodi, Alessandro Profumo, Giorgio Saccoccia., Luciana Savignano, Tito Stagno, Sting, Oliver Stone, Marco Tronchetti Provera, Walter Veltroni.

GLI APPROFONDIMENTI QUOTIDIANI

Ogni giorno alle 20.30 Sky TG24 proporrà un’edizione del telegiornale interamente dedicata alla Luna, con le interviste al veterano degli astronauti italiani Paolo Nespoli (martedì 16 luglio), a Luca Parmitano (mercoledì 17 luglio), che proprio nel giorno dell’anniversario dell’allunaggio partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale per guidarla per la prima volta in veste di comandante, a Tito Stagno (giovedì 18 luglio) storico conduttore dell’indimenticabile diretta televisiva italiana dello sbarco e un’intervista di Nbc in esclusiva per l’Italia a Michael Collins (venerdì 19 luglio), pilota della missione Apollo 11. Inoltre, l’intervista a Gene Kranz, flight director della missione Apollo11. In campo anche Sky TG24 Pomeriggio, che ogni giorno dedicherà una parte della trasmissione all’anniversario dello sbarco sulla Luna.

GLI UOMINI CHE FECERO L’IMPRESA, CON MATTEO CACCIA

Martedì 16 luglio Sky TG24 proporrà “Gli uomini che fecero l’impresa”, un ritratto dei tre protagonisti di quella storica missione: Neil Armstrong e Buzz Aldrin, che misero piede sul suolo lunare, e il pilota Michael Collins, a cura dell’attore e conduttore radiofonico Matteo Caccia.

1969-2019: MOON LEGACY, CON FEDERICO BUFFA

Giovedì 18 luglio 2019 alle 20.30 e sabato 20 luglio 2019 alle 21.15 andrà in onda “1969-2019 Moon Legacy”, uno speciale raccontato Federico Buffa che proporrà un emozionante viaggio nel tempo per scoprire che cosa è rimasto oggi dell’evento che ha segnato per sempre la storia dell’umanità.

20 LUGLIO – PROGRAMMAZIONE DEDICATA PER TUTTA LA GIORNATA E UN LUNGO SPECIALE

Il 20 luglio Sky TG24 racconterà il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una programmazione dedicata, in onda per tutta la giornata.

In particolare, dalle 16 alle 24, realizzerà uno speciale interamente dedicato all’allunaggio condotto da Alessio Viola, in uno studio dedicato e animato da suggestive grafiche in realtà aumentata che simuleranno il terreno lunare, con tanti ospiti, esperti e storie, documentari e reportage che racconteranno, tra l’altro, i numeri e la tecnologia per il ritorno sulla Luna, le case lunari del futuro, il complottismo lunare e come la luna è stata raccontata nel cinema e nella musica. Collegamenti dal museo Maxxi di Roma con le celebrazioni ufficiali dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Esa in Italia, delle quali Sky TG24 è media partner, da Houston, sede della Nasa, e una finestra live con il cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, da dove partirà la nuova missione di Parmitano.

In studio sarà inoltre mostrata una bandierina degli Stati Uniti che fu portata sulla Luna nel corso della missione, autografata e certificata da Michael Collins, il pilota del modulo di comando Columbia, oggi esposta al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

SKY TG24 ONLINE

In campo anche il sito skytg24.it – con una sezione apposita ricca di contenuti dedicati, fotogallery e approfondimenti – e i canali social di Sky TG24: Facebook (fb.com/SkyTG24) Twitter (twitter.com/SkyTG24) e Instagram (instagram.com/skytg24hd).