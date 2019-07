Angelina Jolie e Brad Pitt hanno ufficializzato il loro divorzio nell’aprile scorso e, anche se un accordo definitivo sembra ancora lontano tra i due che da tempo si fronteggiano a colpi di avvocati, una fonte ha rivelato al Sun che ci sono segnali di riavvicinamento. E ad unirli di nuovo sembra essere proprio lo stesso motivo che li ha portati alla rottura del loro matrimonio: la gestione combinata di figli e carriera. All’epoca infatti, mentre lui accettava ruoli sempre più importanti che lo tenevano lontano da casa anche per mesi, Angelina Jolie era stata costretta a rinunciare alle offerte che le venivano fatte per stare a casa con i figli affinché non si sentissero abbandonati da entrambi i genitori.

Ora però, secondo quanto riferisce una fonte vicina alla coppia al Sun, l‘attrice sarebbe decisa a riprendersi la carriera che in questi anni ha fatto passare in secondo piano rispetto al suo ruolo di mamma e di ambasciatrice dei diritti. Così ha accettato il ruolo di protagonista del thriller “Who Who Wish Me Dead” le cui riprese la terranno impegnata tutta l’estate. Non volendo però affidare i suoi figli a degli sconosciuti, Angelina “ha chiamato Brad per chiedergli di occuparsi dei figli e Brad è al settimo cielo! Non gli importa se dovrà rinunciare a qualche ruolo, la sua priorità ora è riconquistare l’intimità perduta con i suoi figli, mentre per Angelina è chiaramente la carriera”.

Non si sa quanto questa tregua tra i due potrà però funzionare anche perché, come ha sottolineato l’insider, “oltre un certo tempo Brad Pitt lontano dal set non sa stare”, soprattutto adesso che “vede l’età avanzare e vuole giocarsi la carta del sex symbol finché sarà possibile, prima di passare magari dietro la macchina da presa”.