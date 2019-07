Il leader delle Vibrazioni, solitamente lontano dal gossip, ha scelto di raccontarsi al Corriere della Sera: "Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne"

La notizia, ieri, ha fatto il giro dei giornali web. Secondo il settimanale Oggi, Francesco Sarcina sarebbe stato lasciato dalla moglie, Clizia Incorvaia, per un altro uomo. Non uno “qualsiasi” ma il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio. E il leader delle Vibrazioni ha deciso di raccontarsi a Candida Morvillo per il Corriere della Sera in una lunga intervista: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”, ha spiegato il cantautore.

Francesco ha poi specificato che non ama parlare della sua vita privata e infatti raramente lo abbiamo visto apparire nelle cronache rosa ma stavolta si è sentito obbligato a fare chiarezza. Lui e la moglie, ha raccontato, stavano attraversando una crisi e lui si era accorto che qualcosa non andava: “L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine. Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato”. E alla domande se la sua ex moglie e il suo ex migliore amico stiano insieme risponde: “Non che io sappia. Hanno avuto il loro momento, poi che ne so. A me interessa solo pensare ai figli: a Nina, e al primo, Tobia, che ha 12 anni”.

Certo, il ricordo di quel momento, di quella confessione, resta: “Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita”. E Scamarcio? Candida Morvillo sostiene che l’attore abbia dichiarato di essere stato sedotto e di non aver comunque fatto l’amore con la moglie di Francesco ma a lui poco importa: “Ha mandato un vocale quando gli ho scritto “ma che schifo devo venire a sapere””, racconta Sarcina. Poi, è sparito. Ora, per il frontman delle Vibrazioni , è il momento di ricominciare: “La notte fatico a dormire. Poi mi dico che nell’universo, in un modo o nell’altro, è tutto già a posto”.