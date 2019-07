Caos a New York per il blackout che per tre ore ha lasciato 61mila persone al buio, fermato la metro di Manhattan e bloccato in tanti dentro gli ascensori dei grattacieli. Fatto evacuare anche il concerto di Jennifer Lopez che si stava tenendo al Madison Square Garden. L’artista ha registrato due video nel bckstage del concerto, diffusi su Instagram, in cui si è detta “devastata” per l’accaduto. Il concerto è stato rimandato a questa sera