L'attrice 63enne, celebre per il suo ruolo in Sister Act, si è ammalata lo scorso autunno e a febbraio è stata ricoverata per quasi un mese, con polmonite e sepsi

“Sono davvero fortunata a essere viva. Sono felice di essere viva“. A dirlo è Whoopi Goldberg che ha rivelato in un’intervista a People di aver rischiato di morire a causa di una polmonite, scambiata per un semplice raffreddore. L’attrice 63enne, celebre per il suo ruolo in Sister Act, si è ammalata lo scorso autunno e a febbraio è stata ricoverata per quasi un mese, con polmonite e sepsi, tanto che i medici le hanno detto che aveva il 30% di probabilità di morire. “Un giorno il dottore mi ha detto: ‘Ascolta, domani non andrai da nessuna parte e così pure la prossima settimana, perché stai veramente male‘ – ha continuato la Goldberg – ma io non avevo mai pensato alla polmonite come a qualcosa di tanto serio e nella mia mente non mi vedevo così malata”.

Mesi dopo aver contratto quel famoso raffreddore, vedendo che il malanno non passava, si è fatta visitare nuovamente e lì i medici le hanno diagnosticato una polmonite a entrambi i polmoni, per cui è stato necessario drenarli due volte con la toracentesi. Poi però, l’attrice ha contratto la sepsi, una patologia che sopraggiunge in seguito ad un’infezione e che può rivelarsi letale. Il suo quadro clinico, ha confessato, era tutt’altro che rassicurante ma poi è riuscita a riprendersi completamente.

“Mi ci vorrà ancora un po’ prima che possa recuperare al cento per cento – ha ammesso Whoopi Goldberg – perché quello che mi è successo mi ha davvero buttata giù. Ho dovuto eliminare molte delle cose che facevo normalmente e devo fermarmi spesso a riposare, perché mi stanco facilmente, ma piano piano sto tornando alla normalità e spero che la mia storia serva da monito alle altre persone: dovete prendervi del tempo per occuparvi di voi stesse”.