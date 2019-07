L’incontro organizzato al Viminale da Matteo Salvini per parlare di manovra con le parti sociali crea un nuovo caso dentro il governo. Dopo le polemiche per i presunti fondi russi alla Lega, il vicepremier del Carroccio ha convocato un vertice a cui hanno partecipato alcuni suoi fedelissimi, tra cui pure l’ex sottosegretario indagato per corruzione Armando Siri. Per Giuseppe Conte è stata una “scorrettezza istituzionale“: “Se oggi qualcuno”, ha commentato, “pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali, ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale”. Senza dimenticare, hanno notato poco dopo dallo staff, che il Carroccio non ha ancora indicato i nomi dei delegati che devono sedere ai 5 tavoli dedicati alla finanziaria. “La manovra economica viene fatta qui”, ha detto ancora, “dal ministro dell’Economia e tutti i ministri interessati, e non si fa altrove, non si fa oggi. I tempi, e tengo a precisarlo, li decide il presidente del Consiglio, sentiti gli altri ministri, a partire da quello dell’Economia. I tempi non li decidono altri”. Ma non solo. Il premier, rispondendo ai giornalisti, ha anche ribadito la necessità che il governo segua la linea della “trasparenza”. E alla domanda se Salvini debba riferire in Aula sul caso dei rubli al Carroccio, ha commentato: “Perché no? Noi crediamo nella trasparenza nei confronti dei cittadini in ogni sede, in tutte le occasioni, in primis in Parlamento, le sedi giuste per onorare questa linea guida”.

In un primo momento il vertice al Viminale era stato accolto con freddezza anche da parte del M5s, ma cercando di evitare la rottura. I 5 stelle, tramite fonti interne, hanno per prima cosa cercato di sminuire la presenza di Siri, dicendo che si trattava di un “incontro politico“. Una linea scelta dallo stesso Salvini, che ha rivendicato il fatto che fosse nei suoi poteri convocare le parti sociali nella sede del suo ministero: “Non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio è solo l’inizio di un percorso”, ha detto all’apertura dei lavori. “Senza togliere lavoro nessuno, è nostro dovere raccogliere i suggerimenti di chi produce in Italia”. La decisione di parlare di manovra, nasce anche dalla necessità di cercare di spostare l’attenzione dal caso dei fondi russi. “Mi occupo di vita reale e non di spionaggio o di fantasia, c’è un’inchiesta e attendiamo sereni la sua conclusione”, aveva detto solo ieri sera da Spoleto.

All’incontro in Viminale, oltre al vicepremier, ha partecipato gran parte dello stato maggiore di governo della Lega: c’erano il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il presidente della Commissione Bilancio della Camera Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Dario Galli, Guido Guidesi. A sorpresa anche l’ex sottosegretario e responsabile economico della Lega, Armando Siri. Indagato per corruzione, era stato costretto a dimettersi a maggio scorso dopo settimane di tensioni. Al tavolo oltre 40 sigle, da Cgil, Cisl e Uil a Confindustria, da Confartigianato all’Abi, fino a Confedilizia, Legacoop, Confcooperative e l’Ania. “Vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e agosto e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti”, ha affermato Salvini agli intervenuti, ipotizzando la discussione della manovra “già alla riapertura del Parlamento a settembre. La manovra la facciamo insieme”, ha ribadito il vicepremier: “Vogliamo una manovra economica sul sì, sullo sbocco, sulla fiducia e sui cantieri. Qualsiasi tipo di blocco non è accettato e non è accettabile”, ha detto facendo riferimento alla polemica sulla “politica del no” con cui attacca spesso l’alleato pentastellato. Si è anche parlato della riduzione dell’Ires, della cancellazione dell’Imu sui capannoni, della stabilizzazione della cedolare secca per gli esercizi commerciali e dell’abbattimento dell’Imu sui negozi sfitti.

L’ex sottosegretario Siri al Viminale – Al tavolo, a sorpresa, anche l’ex sottosegretario e responsabile economico della Lega, Armando Siri, revocato dal governo nel maggio scorso in seguito al suo coinvolgimento nell’inchiesta sull’eolico. “Il nostro obiettivo è la flat tax con un’unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l’aliquota fino a 55.000 euro di reddito familiare. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C’è l’intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro”, ha detto alle parti sociali riunite.

Se i 5 stelle hanno liquidato la vicenda come “un incontro politico”, chi ha protestato sono stati i parlamentari Pd. Così la vicesegretaria Paola De Micheli: “Perché Armando Siri siede al tavolo con le parti sociali in corso al Viminale? Gli alleati di governo Cinque Stelle accettano qualsiasi cosa e non possono liquidarlo come un semplice incontro politico visto che si è svolto al ministero dell’Interno“. E’ davvero singolare, secondo De Micheli, “al limite della provocazione verso i M5s, che il responsabile economico della Lega, senza alcun incarico di governo, se ne stia seduto ad un tavolo istituzionale, illustrando ai sindacati, come fosse titolato a parlarne, la flat tax. Ci piacerebbe sapere se il M5S di Luigi Di Maio abbia ancora intenzione di farsi prendere in giro da Salvini e dalla Lega”. Giuseppe Conte, invece, per il coordinatore della segreteria nazionale Pd, Andrea Martella, sarebbe addirittura “un premier dimezzato“.

Bitonci: “Iniziare una seconda fase della pace fiscale” – Per quanto riguarda i temi della prossima manovra più cari alla Lega, Massimo Bitonci, sottosegretario al Mef, ha affermato di voler “far emergere 150 miliardi dalle cassette di sicurezza: l’emersione di questo contate è un obiettivo prioritario“. E ancora: “Iniziare una seconda fase della pace fiscale” dando la “possibilità di chiudere con le imprese altri contenziosi. Non bisogna far pagare il pos agli esercizi e tutte quelle operazione sotto il 25 euro quelle con il contactless“. “I risparmi dal reddito di cittadinanza e quota 100 porteranno un tesoretto nel 2020”, ha aggiunto Bitonci. Nel 2019, secondo il sottosegretario è stato “incassato di più e speso di meno. E questo si confermerà per il prossimo anno. Il tiraggio delle misure rdc e quota 100 e inferiore al previsto (anche perché sono partite a metà anno). Maggiori incassi da fatturazione elettronica, maggiori dividendi da Bankitalia”.

Un tema importante, cavallo di battaglia in realtà del M5s, lo ha affrontato Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro. “Stiamo lavorando anche sul salario minimo“. Per noi, ha detto l’ex Ugl, “resta determinante che non ci sia un impatto rilevante sul costo del lavoro per le imprese”. E ancora: “Ricomprendendo la tredicesima, sottolinea Durigon, il valore del salario minimo sarebbe di 8,20 euro, un livello che toccherebbe 2,4 milioni di lavoratori”. Il sottosegretario ha ribadito che “non devono esserci aggravi per le aziende”. Che è più o meno il concetto ribadito da Salvini alla fine dell’incontro: “Prima bisogna ridurre la pressione fiscale a chi i salari li paga”. Intanto, il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, ha anche spiegato che “è stato incassato di più e speso di meno. E questo si confermerà per il prossimo anno”. “Il tiraggio delle misure del Reddito di cittadinanza e Quota 100 è inferiore al previsto, anche perché sono partite a metà anno. Maggiori incassi da fatturazione elettronica, maggiori dividendi da Bankitalia. Quindi – ha detto Borghi – un po’ di margini ci sono, per fare degli interventi, che stanno a cuore dei cittadini, ma dovremo parlarne con la nuova commissione“.