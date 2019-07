Non vuole più rispondere sul caso dei fondi dalla Russi, già assediato dalle opposizioni e pressato pure dal premier Conte e dagli alleati di governo del M5s per riferire e chiarire in Aula. Ma Matteo Salvini tira dritto: “Se è il caso di chiarire di fronte al Parlamento? Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Mi occupo di vita reale e non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ripeterlo”, ha tagliato corto. Eppure, più volte le versioni di Salvini sul caso Russia e sul ruolo disono state smentite. Anche dallo stesso premier Conte , che ha chiarito come fosse stato lo stesso consigliere di Salvini Claudio D’Amico ad aver invitato Savoini alla cena con Putin dello scorso 4 luglio a Villa Madama, al contrario di quanto diceva lo stesso vicepremier: “Io sconfessato da Conte? D’Amico aveva invitato Savoini a mia insaputa?“, ha tagliato corto, replicando alma senza rispondere nel merito. E riferendosi agli stessi articoli pubblicato dal Fatto sul caso Lega-Russia ha attaccato: “Non commento le non notizie. Chi puntava su questo per metterci in difficoltà è smentito dai sondaggi, anche oggi. Lo dico agliche riempiono tante pagine di inchiostro, se ci fosse qualcosa da chiarire sarei il primo a farlo. Ma non ho tempo da perdere” E ancora: “Non commento fantasie, non parlo di spie russe. Se mi aspettavo diverso atteggiamento da Conte e Di Maio? Non mi turba l’atteggiamento di Conte, ho la coscienza pulita”, ha concluso.