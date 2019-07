Conte ha bollato il t avolo convocato da Salvini al Viminale come “scorrettezza istituzionale “, in quanto anticipava “temi e dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica”,prova a difendersi rispetto alle accuse, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice al Viminale con le parti sociali e le 43 associazioni di categoria. Per Salvini nessuna invasione di campo. Anzi, è già pronto a bissare l’appuntamento, sempre al Viminale “Ho già reinvitato tutti, non mi interessa l’iniziativa spot, i primi di agosto ci rivediamo. Identica riunione, nMi interessa solo portare contributi, noi vogliamo solo aiutare il lavoro di alcuni ministri”, ha rivendicato. Per poi chiarire: “I“, ha aggiunto Salvini.

Assediato dalle opposizioni e pressato dagli alleati di governo sulle richieste di chiarimento sul caso dei fondi dalla Russia, pure sconfessato da Palazzo Chigi sull’invito a Gianluca Savoini alla cena con Putin, Matteo Salvini prova così a cambiar tema, sconfinando su iniziative che non competono al suo ministero, per un primo confronto in vista della prossima manovra. Un incontro al quale è stato presente anche l’ex sottosegretario, che Conte fece dimettere per l’indagine a suo carico per corruzione. “Siri e Garavaglia erano uno alla destra, uno alla mia sinistra,fino a quando una persona non è condannata nel terzo grado di giudizio per me è innocente”, si è difeso Salvini. E ancora: “Non c’è da stupirsi fossero al tavolo”, in particolare Siri in qualità di ““, ha concluso