“Io e mia moglie non possiamo più vivere qui, lasciamo Vittoria. Chiediamo solo giustizia per nostro figlio”. A parlare, durante il funerale, è Alessandro D’Antonio, il papà di Alessio, il ragazzino di 11 anni travolto nella città ragusana da un Suv insieme al cugino Simone, di 12 anni. Alla guida dell’auto c’era Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ai test di alcol e droga e arrestato per omicidio stradale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Giovanni e sono stati celebrati dal vescovo di Ragusa davanti a 3mila persone.

Video di LaPrimaTv per Agenzia Vista