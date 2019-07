“Sul suo conto ho letto solo schifezze. Non è un’arrampicatrice. È una bravissima persona e una bravissima mamma”. Con un video su Instagram, in cui compare evidentemente provato, Eros Ramazzotti ha difeso la ormai ex moglie Marica Pellegrinelli. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio, i fan del cantautore hanno preso di mira la modella, che secondo Alberto Dandolo (Dagospia) avrebbe un flirt con Charley Vezza, proprietario del marchio Gufram.