Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finito. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato diramato dall’Ansa e Alberto Dandolo, su Dagospia, ha aggiunto dei particolari. Secondo il giornalista, la modella avrebbe un nuovo flirt: “Il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli – scrive – Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi…“. E quando Dandolo lancia la news sul suo profilo Instagram aggiunge: “Senza ‘SE’ e senza ‘MA’! Suerte chicos!”. Anche il settimanale Oggi riporta il presunto flirt ma aggiunge che Ramazzotti e la modella avevano già deciso di mettere fine al matrimonio prima che lei conoscesse Vezza.

In tutto questo, c’è chi non ha preso benissimo la notizia. Chi? I fan di Eros, tanto che il profilo Instagram della Pellegrinelli è assediato da commenti al vetriolo: “Eh si hai proprio la faccia triste di una che si è appena separa… FAI SCHIFO tu Eros non te lo meritavi!!! Ti è servito solo per farti un nome!!…”, ” piccola arrivista”, scrive qualcuno. E ancora, “fredda come il ghiaccio, che delusione e povero Eros, mi dispiace molto per lui”, “Voleva solo soldi soldi,e pensava solo ai soldi soldi…” e via con altri commenti spietati. Per fortuna c’è chi invece prende le difese della modella con frasi come “l’amore può finire” e facendole molti complimenti per la sua bellezza.