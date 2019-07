“Mentre il Paese e i cittadini aspettano risposte alle loro esigenze, 630 deputati vengono bloccati per discutere un essenziale provvedimento sul rinnovo della patente nautica. In un Paese normale una norma del genere verrebbe affrontata in sede legislativa e ratificata in dieci minuti”. Lo sfogo, alla Camera, mentre si discute sul dilazionamento di alcuni obblighi che riguardano la patente nautica, è del deputato del Pd, Enrico Borghi. “Questo è un fatto gravissimo, le istituzioni ne risultano svilite”. Una proposta di legge mai calendarizzata, per esempio, è proprio quella sul fine vita. Con la Lega che non intende discuterla, infatti, la maggioranza non ha trovato un accordo e anche Pd e M5s, nonostante i numeri, non intendono farlo.