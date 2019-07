Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata romana dei rifiuti, era in sopralluogo nel Centro Storico della Capitale, per verificare se e come gli esercizi commerciali rispettano il conferimento della spazzatura secondo il regolamento destinato alle utenze non domestiche. Melara stava fotografando una catasta di rifiuti lasciata sulla strada dal titolare di un mini-market, quando a un certo punto si è materializzato l’interprete di Quattro matrimoni e un funerale: temendo di essere stato paparazzato, ha letteralmente sottratto lo smartphone dalle mani della dirigente. Compreso quasi subito il misunderstanding, l’attore si è poi scusato, senza tuttavia accettare di farsi un selfie con la presidente dell’Ama.

Una volta chiarita la posizione con Hugh Grant, la presidente Melara è quindi entrata nel negozio, si è presentata e ha chiesto spiegazioni. “In una situazione complessa come quella che stiamo vivendo – ha dichiarato la dirigente – e’ assolutamente indispensabile che tutti, anche commercianti e ristoratori, rispettino in modo scrupoloso le regole di conferimento e corretta differenziazione dei rifiuti. Senza la collaborazione di tutti il lavoro incessante dei nostri operatori sul territorio rischia, infatti, di essere vano”. Melara ha poi aggiunto: “Poiché il titolare ha voluto giustificarsi con me lamentando una, a suo avviso, non sufficiente frequenza nei prelievi, ho contestualmente avviato anche una verifica interna sul rispetto dei calendari di ritiro delle varie tipologie di rifiuto da parte dei nostri fornitori“.