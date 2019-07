False onlus per l’accoglienza dei migranti legate a “noti pluripregiudicati per ‘ndrangheta” e usate per far ottenere a persone recluse “attraverso falsi documenti”, la “concessione della misura alternativa alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza”. E 4,5 dei 7 milioni di euro ottenuti illecitamente usati per “scopi personali“. Undici persone, rappresentanti legali di quattro associazioni in provincia di Milano, hanno ricevuto misure cautelari nell’ambito dell’operazione Fake Onlus: una è finita in carcere, cinque sono ai domiciliari e cinque hanno ricevuto l’obbligo di dimora. I reati contestati sono: associazione a delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. Sono state effettuate anche numerose perquisizioni e un immobile è stato sequestrato.

Le indagini della Guardia di finanza di Lodi hanno rivelato la gestione economica illecita di un consorzio di onlus che opera nella gestione dell’emergenza migranti che ha partecipato, tra il 2014 e il 2018, a bandi indetti dalle Prefetture di Lodi, Parma e Pavia. Secondo quanto emerge dall’inchiesta, coordinata dai pm Ilda Boccassini e Gianluca Prisco, le onlus hanno utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici per gestire l’accoglienza di centinaia di migranti.

Nel corso delle indagini, durate due anni, si è registrata “la progressiva costituzione di onlus-cooperative, collegate tra loro da mirati interscambi di cariche amministrative – fanno sapere gli investigatori – appositamente costituite al sol fine di partecipare ed aggiudicarsi le gare/convenzioni indette dalle citate prefetture offrendo, spesso, il prezzo più conveniente a ribasso, producendo a supporto documentazione non veritiera sui servizi offerti ai migranti”. Le associazioni sono accusate di essere collegate a pluripregiudicati appartenenti alla ‘ndrangheta e sarebbero state usate per consentire a persone recluse di “accedere ai benefici di legge attraverso l’assunzione presso le predette cooperative”.