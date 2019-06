Non c’è (quasi) post su Instagram senza la “frase motivazionale” o citazione poetica “d’ordinanza”. Vale anche per Gianluigi Buffon che accanto a uno scatto che lo ritrae a bordo della sua automobile scrive: “L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso”. Peccato però che la poesia non abbia distratto i suoi follower dal fatto che il portierone guidi a 155 km/h senza cintura, si vedano delle sigarette spuntare dal vano portaoggetti e abbia alle orecchie gli AirPods. Un commentatore scrive: “155 km/h, no cinture sicurezza, cuffiette calzate, sigarette in fondina, la birra è sotto il cappello? …… grande Gigi”. E su questa falsariga sono tantissimi i commenti sotto al post, con qualcuno che prova però a prendere le difese dicendo che magari lo scatto è stato scattato dove non ci sono limiti di velocità (sì ma le cinture di sicurezza?). Chissà se Gigi la prossima volta cercherà di curare di più lo scatto, lasciando perdere la “poesia”…