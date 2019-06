Flashback o ritorno della Duchessa? Il rovello dei fan di Meghan Markle avrà presto risposta. Il 17 luglio negli Stati Uniti andrà in onda la nona e ultima stagione di Suits. La serie tv ideata da Aaron Korsh, che ha visto la Markle attrice, prima del suo ingresso nella famiglia reale, interpretare con grinta il ruolo di Rachel Zane dalla prima alla settima stagione, va a concludersi con il lancio online di un trailer intitolato Unforgettable.

Operazione di lancio che ha messo in subbuglio i fan dell’oramai duchessa del Sussex. Già, perché Meghan/Rachel compare per ben sette volte, in una sequenza piange perfino, in spezzoni delle passate stagioni dove la giovane praticante co-protagonista diventa a tutti gli effetti avvocato. La pubblicazione online del trailer ha fatto andare in visibilio i fan di mezzo mondo, ma l’addio alla serie della Markle risale addirittura al novembre 2017. La speranza, di solito ultima a morire, è che la neomamma appaia per un cameo. Reale, of course.