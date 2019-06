Dieci anni chiedendo giustizia. I familiari delle vittime della strage di Viareggio erano riuniti a Firenze, per aspettare la sentenza d’appello. Il padre di Emanuela Menichetti mostra la foto della figlia, in ospedale dopo l’esplosione a Viareggio. Claudio Menichetti è uno dei familiari delle 32 vittime. “Quando arrivano queste notizie, non hanno nulla di gratificante, ci danno modo di credere che la giustizia ci sia ancora e può essere ottenuta anche con la solidarietà di tanti e con la compagnia di persone che sono riuscite ad indicarci una strada. Sono stati i ferrovieri e non il ferroviere, come diceva Mauro Moretti. Lui non è un ferroviere”. Mauro Piagentini, presidente dell’associazione Il Mondo che vorrei, che rappresenta i familiari non ha rilasciato dichiarazioni, dando appuntamento alla conferenza stampa di domani.