Il manager, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio. L’11 febbraio era comparso in udienza per rinunciare alla prescrizione. Insieme all'ex amministratore delegato, i giudici hanno condannato Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia, a 6 anni di reclusione per la strage del 29 giugno 2009. Trentadue le persone morte a causa della fuoriuscita di gas da un vagone ferroviario

Sette anni di carcere per la strage di Viareggio. Anche in secondo grado. È la condanna emessa dalla corte d’Appello di Firenze per Mauro Moretti, l”ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria italiano. Il manager, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio. Contrariamente alla condanna di primo grado, Moretti è stato condannato non solo come ex ad di Rfi, ma anche come ex ad di Fs. L’11 febbraio era comparso in udienza per rinunciare alla prescrizione. La procura generale ha poi confermato che l’incendio e le lesioni colpose sono prescritte dal maggio del 2018. La prescrizione, dunque, vale sei mesi di sconto di pena.

Insieme a Moretti, i giudici hanno condannato Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia, a 6 anni di reclusione per la strage del 29 giugno 2009. Trentadue le persone morte a causa della fuoriuscita di gas da un vagone ferroviario. Assolto Giulio Margarita, ex dirigente della direzione tecnica di Rfi e oggi dirigente di Ansf, l’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che in primo grado era stato condannato 6 anni e sei mesi. Il Pg aveva chiesto 12 anni e sei mesi. Per i giudici “il fatto non sussiste”.

Per Moretti la procura generale aveva chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna sia come ad di Rfi sia come ad di Fs (per questa parte fu assolto in primo grado, quando fu condannato sempre a 7 anni), 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia (ex ad Rfi) e 7 anni e mezzo per Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). Le richieste tengono conto di sei mesi in meno per la prescrizione di alcuni reati.

“Oggi è un bel giorno“, dice l’avvocato Tiziano Nicoletti, difensore di parte civile dei familiari delle vittime .”La pubblica accusa non ha avuto paura di nulla, non si è fermata di fronte a niente – ha aggiunto il legale – e alla fine ha ottenuto quello che volevamo anche noi: è stato condannato il sistema ferrovie, a dimostrazione che quello che è successo a Viareggio non è uno spiacevole episodio. Moretti non è stato condannato infatti solo come ex Ad di Rfi ma anche come ex Ad di Fs, l’holding del gruppo. Era quello che volevamo e l’abbiamo ottenuto”.

Nel processo di primo grado a Lucca, che si è concluso il 31 gennaio del 2017 con 23 condanne e 10 assoluzioni, Moretti, che dopo Ferrovie ha guidato anche Leonardo-Finmeccanica, era intervenuto in aula, dopo la requisitoria del procuratore generale, spiegando di voler rinunciare alla prescrizione “per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore. Lo faccio perché ritengo di essere innocente”. Negli anni è stato il dirigente di Ferrovie più contestato dalle famiglie dei 32 morti per diverse sue uscite controverse. In un’occasione, per esempio, aveva definito il disastro “lo spiacevolissimo episodio di Viareggio”. Aveva dichiarato poi tra l’altro che “quando si verifica un incidente per ciascuno di noi, all’interno di Ferrovie dello Stato, si apre un calvario. Perché già conosciamo il film a cui dovremo assistere: è sempre colpa nostra” e anche “quando c’è un incidente, sembra che caschi il mondo. Bisognerebbe anche razionalizzare oltre l’emozione del momento che è anche comprensibile”.

L’associazione delle vittime aveva definito la rinuncia alla prescrizione del manager “arrogante demagogia”: “Ciò che ci offende e indigna fortemente – scrisse in una nota Marco Piagentini, sopravvissuto con dolorose conseguenze al disastro del 2009 e presidente dell’associazione Il Mondo che Vorrei – è l’affermazione che ha fatto, in base alla quale la sua scelta sarebbe derivata dal rispetto delle vittime. Questo è totalmente falso, mai in 10 anni il cavalier Moretti ha avuto atteggiamenti di serio e doveroso rispetto a partire dalla non rinuncia del Cavalierato, e anche oggi nell’atteggiamento di fuga anticipata senza aspettare e rispettare la conclusione dell’udienza”.

La sentenza d’appello arriva a pochi giorni dal decimo anniversario della strage. Erano le 23.48 del 29 giugno 2009 quando il fuoco dell’esplosione invase Viareggio distruggendola come in un fronte di guerra. Gli effetti furono simili a un bombardamento, le conseguenze analoghe. Ci furono le vittime, gli ustionati gravi, le distruzioni, gli eroismi come quello del macchinista del treno merci che accortosi dell’incidente mantenne sangue freddo e tirò via dalla stazione quello che rimaneva del convoglio affinché non ci fossero altri scoppi, conseguenze peggiori. Quando l’incendio colpì la gente uscì dalle case e tentò di scappare in strada, molti ce la fecero, ma altri furono raggiunti dalle lingue di fuoco e uccisi.