Amanda Knox e il fidanzato Christopher Robinson al cocktail inaugurale del festival della Giustizia penale, a Modena, dove è stata invitata a intervenire, sabato. L’evento si svolgerà a porte chiuse nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ai giornalisti è stato concesso di entrare pochi minuti nel chiostro, ma non di parlarle o fare domande. La statunitense, 32 anni, è stata assolta in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia. Knox è tornata in Italia dopo quattro anni. Ieri il suo arrivo all’aeroporto di Linate.