“Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano”. A parlare così è Francesca Cipriani che usa queste parole ‘al miele’ per descrivere il suo primo incontro con il ministro Matteo Salvini. La showgirl è intervenuta durante la trasmissione Un giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha raccontato di aver incrociato il leader leghista dei corridoi di Pomeriggio Cinque: “Gli ho detto: “Ti stimo molto, sei un vero uomo”. Lui mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti, dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento. Mi piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto”. E quando i conduttori le hanno chiesto qualche dettaglio in più, la bionda ‘ex isolana’ ha raccontato: “Non mi ha mai guardato il seno, mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho. Mica come il decolleté, che è 50% mio e 50% artificiale. Ero partita da una quarta naturale ed ora ho un’ottava”.