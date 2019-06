FQ Magazine Gerry Scotti rivela: “Mi hanno salvato i pannolini”. Poi la frase su Silvio Berlusconi: “Quando scese in campo…” è il ventenne super campione di Caduta Libera che ha sbaragliato ogni record. Anche ieri sera, 4 giugno, nel quiz condotto da Gerry Scotti il ragazzo ha portato a casa i 100mila euro previsti come montepremi. Quanto ha vinto in tutto nel corso delle 60 puntate? Ben 500mila euro. Nicolò vive con la famiglia a Sarezzo, in provincia di Brescia, e studia Design Industriale al Politecnico di Milano. Lo rivedremo nei panni di super concorrente anche stasera: sarà per lui la puntata numero 61. E a Mediaset devono prepararsi a sborsare una bella somma per il campioncino più “duraturo” della storia del quiz di Scotti .