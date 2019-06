Si erano messi d'accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d'appalto sui rifiuti solidi urbani del Comune. Agli arresti anche l'ex sindaco Gino Canale, due assessori e un tecnico comunale

Si erano messi d’accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d’appalto sui rifiuti solidi urbani del comune di Cervaro, in provincia di Frosinone. Per questo i carabinieri hanno arrestato il sindaco della città, Angelo D’Aliesio, l’ex sindaco Gino Canale, due assessori e un tecnico comunale. L’accusa è corruzione e turbativa d’asta. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino. Le indagini sono state coordinate dal procuratore capo Luciano d’Emmanuele e dal sostituto procuratore Emanuele De Franco.