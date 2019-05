Alla riunione degli eletti M5s regionali, dopo la Lombardi, arriva anche Giancarlo Cancelleri accolto dagli auguri dei colleghi pentastellati nel giorno del suo compleanno: “L’anno scorso facevo il compleanno e nasceva il governo e un anno dopo cade” dice loro ridendo. “Era una battuta – poi precisa Cancelleri – questo non cadrà perché ha una grande popolarità tra le persone”. Per Cancelleri il Movimento “deve crescere per cambiare, strutturando un livello sul territorio e propone un ‘modello Sicilia’ da applicare a tutte le regioni d’Italia, come struttura di supporto a Luigi Di Maio”.

Intanto tiene banco anche la vicenda dei rapporti di forza all’interno del governo tra M5s e Lega: “Se le proposte di Salvini sono fuori dal ‘contratto di governo’ – spiega Cancelleri – per me non se ne discute neanche, però se la vedrà Di Maio, ma non dobbiamo stare al governo a tutti i costi, dobbiamo starci al costo dei patti che abbiamo sottoscritto”. Salvini però dice che né lui né il Paese ha più tempo da perdere: “E se allora non c’è più tempo da perdere Salvini poteva evitare di presentare emendamenti lo ‘Sblocca cantieri’ ed il codice degli appalti su cui sono contrario – e conclude – se non dobbiamo perdere tempo, allora Salvini non perda tempo neanche lui a fare i giochetti dove va in tv a dire che non vuole i ministeri e poi nelle Aule parlamentari blocchi tutti i lavori”.