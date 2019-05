“Il M5s è ancora muto da ieri, non ha chiarito se il governo ha o meno ancora una maggioranza. Se dovesse cadere l’esecutivo, per noi la soluzione migliore sarebbe quella di ridare la parola agli elettori”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza a Roma, il giorno dopo il voto delle elezioni Europee. Lo stesso Zingaretti ha poi glissato sulla sua possibilità di correre come candidato premier della futura coalizione di centrosinistra: “Non si parte dai nomi, sarà quella più competitiva”