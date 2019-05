Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda venerdì in prima serata su Nove, un esilarante Maurizio Crozza veste i panni di Papa Francesco e affacciato alla finestra dell’Angelus srotola il suo striscione Anti- Salvini dove campeggia la scritta ‘Salvini ce l’hai piccolo’: “Quel ciccione sovranista me fa fischiare dalla piazza de Milano…e tu dici a me non lo faccia? E invece io lo faccia. Io questo lo distruggo, oggi si vota…adesso mi affaccio dal balcone, espongo lo striscione e gli mando in vacca la campagna elettorale”

