No, Salmo non ha decisamente apprezzato di essere finito in prima pagina su una rivista di gossip e ha espresso tutto il suo disappunto commentando la cosa su Instagram con una bestemmia. Il rapper ha infatti pubblicato una storia in cui si vede la copertina del settimanale con la sua foto e il titolo “Salmo, il poster da staccare” e sopra la sua esclamazione con l’emoticon di una faccina sconsolata.