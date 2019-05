L’avvocato Carlo Taormina ha scaricato Pamela Prati, prendendo le distanze da tutta la complessa vicenda che vede protagoniste la showgirl sarda, fino ad ora sua assistita, e le sue due ex manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. In un’intervista a Un Giorno Da Pecora, il legale ha raccontato il suo punto di vista sulla vicenda del matrimonio poi annullato tra la Prati e l’inesistente fidanzato Mark Caltagirone. “Ho rinunciato al mio mandato perché vedo tanta confusione, tante chiacchiere e supposizioni, cose intricate e non sempre chiare”, ha spiegato Taormina.

“Sono stato avvocato di Pamela Prati fin dall’inizio del caso, da ieri non lo sono più – ha proseguito -. Quando è scoppiata questa storia ho iniziato ad interessarmi della questione, ma ieri ho comunicato la mia decisione di mollare. Ci sono davvero tante cose strane. All’inizio Pamela Perricciolo mi rappresentava le cose con una certa serietà. Per questo ho anche presentato una querela per diffamazione a Fanpage. Poi la cosa ha preso un’altra piega. Più volte ho chiesto alla Prati e alle sue manage di Mark Caltagirone. E la risposta è sempre stata positiva. Ma io non ho mai visto nemmeno una foto, non l’ho mai visto e conosciuto, e l’evoluzione dei fatti ha dimostrato che questo signore probabilmente è una fantasia“.