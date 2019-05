Per il suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni ha affittato l’intero parco di divertimenti di Gardaland, che per l’occasione ha camiato il nome in “ChiaraLand”. I video della festa della fashion blogger più famosa d’Italia sono finiti su Instagram, dove gli immancabili hater si sono scatenati nelle critiche. La coppia Ferragni-Fedez, bisogna dirlo, ha pubblicato sui social il video (professionale) della serata, che a tutti gli effetti appare come un video promozionale per il parco bresciano.