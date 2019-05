Una trattativa con viale Mazzini per sostituire Fabio Fazio su Rai1, con un compenso di 17mila euro per due minuti. Sono le indiscrezioni, uscite su alcuni giornali, che il presunto protagonista della vicenda, Rosario Fiorello (lui ha smentito), ha commentato con ironia: “Ma come, così poco? I miei fan penseranno che mi sto svendendo. Io sono come Cristiano Ronaldo”. Poi la dichiarazione amara: “Se sto lontano dal servizio pubblico un motivo ci sarà”.

Video Facebook/Fiorello